Politis gazetesi, İranlının Güney Kıbrıs'a 2000 yılında ziyaretçi statüsünde girerek, 2005 yılında sahte kimlikle siyasi sığınma başvurusu yaptığını ve başvurusunun reddedildiğini, sahte belge beyanından tutuklandığını ve adaya Ercan Havalimanı üzerinden giriş yaparak sahte belgelerle Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını iddia etti.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’ne göre söz konusu şahıs aleyhinde tutuklanma ve sınır dışı edilme kararı çıkarıldığını ve adının da “stop list”e eklendiğini kaydederken, 2013 yılında şahsın Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ve denetimli ilaç tasarrufu suçlarından tutuklanarak sınır dışı edildiğini belirtti.

Şahsın 2014 yılında yine Ercan Havalimanı üzerinden gelerek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırdığını öne süren gazete, yeniden Güney Kıbrıs’a giriş yapmayı başaran İranlının denetimli ilaçların yasadışı kullanımı ve yasadışı saldırı aleti tasarrufu suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğunu ve aleyhinde bir kez daha deport kararı çıkarıldığını yazdı.

Gazete, şahsın 2024 yılında yeniden siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu ve yine ret kararı alması üzerine konuyu Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi’ne götürdüğünü; mahkemenin şahsın serbest bırakılmasını kararlaştırdığını, ancak İdare Temyiz Mahkemesi’nin bu kararı bozduğunu belirtti.