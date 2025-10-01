Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, Meclis’in yeni binasının Kıbrıs Türk halkının varlığının, bağımsızlığının ve iradesinin somut simgesi olduğunu belirtti. Üstel, Kıbrıs konusunda hükümetin vizyonunu yineleyerek, “İki devletli çözüm dışında bir yol yoktur” dedi.

Üstel, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Federasyon müzakerelerinde yarım asır kaybettik. Bu defter, hem bizim için hem de Türkiye için kapanmıştır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iki devletli vizyonun arkasındayız. Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitliğinden ve devletinden asla vazgeçmeyecektir” ifadelerini kullandı.

- “Türkiye ile kardeşliğin en güçlü anıtı”

Yeni Meclis binasının modern bir yapının ötesinde tarihi bir miras olduğunu söyleyen Üstel, “Parkları, yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle Lefkoşa’nın siluetini değiştiren bu yapı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güçlü anıtlarından biri olmuştur. Bu vesileyle Anavatan Türkiye’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hükümetin son üç yıldaki icraatlarına değinen Üstel, Yeni yasama yılında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

- “Cumhuriyet Meclisi’nin itibarı Cumhuriyetin itibarıdır”

Yeni dönemin aynı zamanda ülkenin önemli bir seçime hazırlandığı sürece denk geldiğini anımsatan ve siyasi rekabetin nezaket içinde sürdürülmesi gerektiğini belirtten Üstel şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Meclisi’nin itibarı, doğrudan Cumhuriyetimizin itibarını yansıtır. Bu nedenle demokrasimizin olgunluğunu dünyaya göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur”

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Üstel, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, “Bombalar yağıyor, çocuklar öldürülüyor” dedi. Uluslararası toplumun bu tabloya sessiz kaldığını belirten Üstel, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda dünyaya adalet çağrısı yaptığını anımsattı.

Rum tarafının bu süreçte İsrail’le ortak tatbikat düzenlediğini de eleştiren Üstel, uluslararası toplumu yaşananlara kayıtsız kalmamaya çağırarak, “Böylesi günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım, devletimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.