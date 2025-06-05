KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, spor camiasının Kurban Bayramını kutladı.

Kamalı yaptığı yazılı açıklamada, “Mübarek Kurban Bayramı'nızı kutlar, her bir sporcunun ve sporseverin sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir bayram geçirmesini dilerim" dedi. Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı açıklamasını, “Aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde, ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." diye sonlandırdı.