Okul sporları kapsamında sahaya çıkan Polatpaşa Lisesi Yıldız Erkek Futbol Takımı, rakibi Levent Kolejini 9–0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvadaki yoluna emin adımlarla devam etti.

Karşılaşma boyunca oyunun hâkimiyetini elinde bulunduran Polatpaşa Lisesi, gösterdiği üstün performansla tribünlerden tam not aldı.

Hem öğrencilerin sahadaki azmi hem de teknik ekibin başarılı yönlendirmeleri, galibiyetin önemli unsurları arasında yer aldı.

Okul yönetimi, öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerini ve sahada emek veren tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.