2023 Dünya Ralli Şampiyonu Kalle Rovanperä, yayımladığı açıklamayla WRC kariyerini 2025 yılı sonunda noktalayacağını ve motorsporlarında başka bir alanda spor hayatına devam etmek istediğini belirtti . Genç Fin pilot, çocukluk hayali olan Dünya Şampiyonluğu’na ulaştıktan sonra motorsporlarındaki diğer hedeflerine yönelme kararı aldığını belirtti.

Rovanperä, açıklamasında ralliyi küçük yaşta sevdiğini, efsanevi sürücülerle büyüyüp erken yaşta direksiyon başına geçtiğini ve bu sporun kendisini hem teknik hem de mental olarak şekillendirdiğini ifade etti.

Özellikle co- pilotu Jonne Halttunen’e duyduğu güven ve dostluk için teşekkür eden Kalle, ilk co-pilotu Risto’nun orman etaplarında kendisine “flat-out” (tam gaz) sürmeyi öğrettiğini vurguladı.

Rovanperä ayrıca Toyota Gazoo Racing WRT (TGR-WRT) ekibine, takım arkadaşlarına ve tüm teknik personele sezon boyunca gösterdikleri inanç, azim ve dayanışma için teşekkür etti. 2025 sezonunun kalan rallilerinde markalar şampiyonluğu için tüm gücüyle mücadele edeceğini açıkladı.

Son olarak, taraftarlarına hitap ederek destekleri ve tutkuları için teşekkür eden Fin pilot, “Son rallilerde sizleri görmek ve desteğinizi son ana kadar hissetmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ve kariyeri ile ilgili detaylı açıklamaların kısa süre sonra duyuracağını açıkladı.