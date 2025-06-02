Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği Başkanı Osman Kaş konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin temel amacının bölgedeki çöplerin toplanması, yangından kalan kuru dallar, büyüyen sazlar, dikenler, kuru otların temizlenerek, çıkabilecek bir yangında zararın asgariye indirilmesi olduğunu belirtti.

Etkinlikte, bölgedeki teller ve tabelaların da zarar gördüğüne dikkat çekileceğini kaydeden Kaş, temizlik ve tanıtım için düzenlenen etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

“Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları” diye bilinen bölgede, 1200’lü yıllarda Lüzinyanlar, 1500’lü yıllarda Venedikliler tarafından ekilen, 400 tanesinin yaşları 500 ve üzerinde olan 2000 zeytin ağacı bulunduğunu ifade eden Kaş, 2020 yılında çıkan yangında bölgedeki ağaçların yarısının zarar gördüğünü belirtti.

Anıt ağaçlarının bulunduğu bölgede orkideler, mezarlar, yağ deposu, Çoban Mağarası, değirmen taşı kalıntıları, Ayios Mandilion (kutsal mendil) şapel kalıntıları, Ayios Nicolaos kilise kalıntıları, İngiliz Sömürge Döneminden kalma Kefalovryso (Baş Pınar) su kaynağı, 2,5 kilometrelik beton kanallar ve 900 tonluk havuz bulunduğunu kaydeden Kaş, bunun yanında yangında zarar gören Barış, Kıbrıs, Athena, Afrodit, Efsane ve Kral isimli ağaçların olduğunu belirtti.

Yangından sonra Kraliçe ve Gabudi adlı ağaçların hayatta kaldığını ifade eden Kaş, yangından zarar gören ağaçların yerine isimlendirilerek, dikkat çekebilecek birçok ağaç olduğunu belirtti.

Kaş, “Kültürel Mirasımız Anıt Zeytin Ağaçlarının Yaşatılması ve Turizme Kazandırılması” adlı AB Projesi kapsamında çıkarılan broşür, bölgede yapılan temizlik, 3 bin 130 metrelik telleme, tabelalama faaliyetlerinin tamamlandığı 2012 yılında bölgedeki ziyaretçi sayısının beş bin civarında olduğuna dikkat çekti.

Kaş, “Turizm Bakanlığı’nın çıkardığı broşür, Afrodit isimli ağacın posta pullarına girmesi, Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koşusu, Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Gezisi, Kalkanlı Çakisdez Festivali ile bölge adeta bir çekim merkezi haline gelmişti. 2015 yılında ziyaretçi sayısı sekiz bini aşmıştı.” ifadelerini kullandı.

