Kapalı bölge Maraş konusu, Güney Kıbrıs’taki “Maraş Göçmenler Hareketi” adına yapılan talebin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi tarafından bir toplantı esnasında ele alındı.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu başkanlığındaki belediye heyeti, kapalı bölge Maraş ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili iki günlük Brüksel ziyaretinin geçen çarşamba günü tamamladı.

Heyet, ziyaretin ilk gününde Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya gelerek kentin anahtarını takdim etti.

İoannu, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun Maraş konusundaki tutumunu "olumlu" olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili tezinin "olumlu" olduğunu ifade eden İoannu, oylamalarla alakalı meselelerde ve Türkiye’nin bölgedeki eylemleriyle ilgili konularda "her daim olumlu bir karşılık" gördüklerini savundu.

AP Başkanı Roberta Metsola’yla gerçekleştirdikleri görüşmeyi "oldukça önemli" olarak nitelendiren ve Metsola’ya kentin altın anahtarının takdim edildiğini de dile getiren İoannu, Metsola’nın Maraş konusuna tam destek ifade edip, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalinden söz ettiğini ve yetkileri çerçevesinde elinden geleni yapacağını söylediğini aktardı.

İoannu açıklamasında, kapalı bölge Maraş konusunun AP Dilekçeler Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapalı bölge Maraş’ı "uluslararası hukukun devam eden ihlalinin sembolü" olarak tanımlayan ve kapalı bölge Maraş’ın 1974 yılından bu yana ileri sürülen Türk işgali altında bulunduğunu iddia eden İoannu, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına da atıfta bulundu.

Hedeflerinin kentin yasal sakinlerinin geri dönmesi olduğunu da dile getiren İoannu, mücadelelerinin yalnızca kapalı bölge Maraş’la değil, Kıbrıs’ın tümüyle alakalı olduğunu da öne sürdü.

İoannu Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişimin ardından olumlu gelişmeler ortaya çıkmasını umduğunu da sözlerine ekledi.