Rum Veteriner Dairesi, Larnaka’daki 11 çiftlikte bulunan hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Güney Kıbrıs genelindeki tüm hayvancılık işletmelerine sıkı bir karantina uygulayarak ülkeyi olağanüstü durum alarmına geçirdi.

Rum Veteriner Dairesi, üretim birimlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan acil yasaklar getirdi.Güney Kıbrıs genelinde uygulanacak tedbirlere göre, çiftliklerden çift tırnaklı hayvanların (sığır, domuz, koyun ve keçi) taşınması, hayvanların açık alanlarda otlatılması, yem, ilaç ve ekipmanların taşınması için çiftliklere giriş-çıkış yapılması ve hayvanların bakımı dışında çiftliklere yapılacak ziyaretler tamamen yasaklandı.

Veteriner Dairesi hayvanların sadece mezbahalara taşınması, ruhsatlı tedarikçilerden hayvan yemi ile ilaç alımı ve su ihtiyacına yönelik su nakliyesi için özel izin verilecek.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasının 6 ay sürebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Gazete, 23-26 Şubat tarihleri arasında yeni vaka görülmemesinin cesaretlendirici olduğunu kaydederken, şu ana kadar 3 kilometrelik alan içerisindeki 9 bin ineğin aşılandığını, 10 kilometrelik alanda 25 bin 613 sığır, 97 bin 21 küçükbaş hayvan ve 48 bin 167 domuzun aşılanacağını yazdı.

Haberde, KKTC’den alınan 50 bin aşının çiftçilere dağıtılmaya başlanacağı, bu sabah da Avrupa Birliği’nden tedarik edilen 529 bin aşının Güney Kıbrıs’a teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.