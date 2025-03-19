Rum lider Hristodulidis dahil tüm Rum politikacılar Cenevre'de müzakerelerin Crans Montana'da kaldığı yerden başlamasında ısrarlı. Hem de başka birşey görüşmeyiz diyerek ısrarlı. Halbuki Crans Montana'da görüşme kaldığı yerde kaldı. Federasyon çözümü önerilerinin de defteri kapandı, Federasyon bir daha görüşülmemek üzere rafa kaldırıldı. Ancak Rumlar, görüşmelerin Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmesini istemekte. Rumların bu ısrarı, bu toplantının başarısızlıkla sonuçlanacağını açık bir biçimde göstermektedir.. Cenevre'deki görüşmede olumlu veya umut vaadeden hiç bir işaret olmadığı belli. KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetinin değişmesinin söz konusu olmadığını ve eşit statünün teyit edilmesi ile müzakere sürecinin başlayabileceğini söyledi.

Kısacası, Rumlar kökleşmiş KKTC bağımsız, egemen devletinin değişmeyecek bir gerçek olarak kalacağını kabul ederlerse, iki devletli bir çözüm kısa sürede gerçekleşebilir. Bu önemli gerçeği kabul etmeyen Rumlar, anlaşmanın hiç bir zaman gerçekleşmeyeceğini de anlamalılar. 42 yıldır ayrı bir devlet olarak yaşamını sürdüren KKTC bağımsız, egemen devleti tüm dünyada Kıbrıs konusunu inceleyen bir çok devlet tarafından kabul edilmiştir.. Yani ki devlet çözümünün tek çözüm olduğunu kabul etmiştir. Rumlar, bu, KKTC Devleti gerçeğini kabul etmedikçe "çözüm" e ulaşmak olası değil. Bu durumda, Cenevre'de ortaya çıkacak sonuç belli. Rumların umudu olan federasyon görüşmelerine kaldığı yerden devam politikası olduğu yerde kalacak. Rumların federasyonu unutup iki devletli çözüme yaklaşması lazım. KKTC Devleti ve Halkı ilelebet Rumların aklını başına almasını bekleyemez. Kıbrıs sorunu gerçeklerini hem BM, hem de uluslararası toplum çok iyi biliyor. Rumların umudu olduğu yerde kalacak. İki devlet gerçeği ile yüzleşmekten kaçınan Rumlar daha ne kadar direnecek ? Bu merak konusu...