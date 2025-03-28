Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde klasman maçları bugün ve Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanıyor.
Doğan Türk Birliği Klasman Grubu’nu lider tamamlamayı garantilerken, 1461 İskele Trabzonspor play-off’a kalamadı. Son hafta maçlarına girilirken ikinci sırada bulunan Yenicami haftayı BAY geçeceği için, China Bazaar Gençlik Gücü kazanması durumunda ikinci, Mağusa Spor Akademisi kazanması durumunda da klasmanı üçüncü sırada tamamlayacak ve Yenicami dördüncü sıraya gerileyecek.
PUMA KADINLAR LİGİ 9.HAFTA PROGRAMI
28 Mart 2025, Cuma
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Doğan T.Birliği
29 Mart 2025, Cumartesi
11.30 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-CB G.Gücü
11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Hamitköy-Mağusa SA
11.30 Balıkesir Stadı Balıkesir-TE Dikmen Gücü