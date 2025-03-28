Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde klasman maçları bugün ve Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanıyor.

Doğan Türk Birliği Klasman Grubu’nu lider tamamlamayı garantilerken, 1461 İskele Trabzonspor play-off’a kalamadı. Son hafta maçlarına girilirken ikinci sırada bulunan Yenicami haftayı BAY geçeceği için, China Bazaar Gençlik Gücü kazanması durumunda ikinci, Mağusa Spor Akademisi kazanması durumunda da klasmanı üçüncü sırada tamamlayacak ve Yenicami dördüncü sıraya gerileyecek.

PUMA KADINLAR LİGİ 9.HAFTA PROGRAMI

28 Mart 2025, Cuma

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Doğan T.Birliği

29 Mart 2025, Cumartesi

11.30 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-CB G.Gücü

11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Hamitköy-Mağusa SA

11.30 Balıkesir Stadı Balıkesir-TE Dikmen Gücü