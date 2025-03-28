Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, şike soruşturması kapsamında yaptığı toplantıda Ezel Kaynak'ın avukatının sağlık sebepleri gerekçe göstermesi ile erteleme talebi doğrultusunda duruşmayı bir hafta daha erteledi.

Konuyla İlgili Futbol Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı:

“Spor kamuoyunun dikkatine; Futbol gündemini uzun süredir meşgul eden şike meselesi ile alakalı olarak Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanmış ve itham olunanları dinlemek üzere toplantıda hazır bulunmuşlardır. Bu bağlamda itham olunan Hakan Törehan ve Ezel Kaynak’ın avukatları ön itiraz yapmış ve yaptıkları ön itiraz kurul tarafından reddedilmiştir. Bunun akabinde itham olunan Ezel Kaynak’ın avukatı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek erteleme talebinde bulunmuştur. Kurul bu gerekçeyi göz önünde bulundurarak duruşmaya devam etmek üzere Disiplin Kurulu toplantısını 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 12.30’a ertelemiştir.”