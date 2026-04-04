ABD vatandaşı Brandi Buckley, içinde metal parçalar bulunduğu iddia edilen dondurmayı yedikten sonra ciddi sağlık sorunları yaşadı ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendi. Yaşanan olayın ardından açtığı dava sonucunda Buckley, 14 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı.

Olay, Eylül 2018’de Florida’nın Palm Bay şehrinde meydana geldi. Buckley, yerel bir dükkândan satın aldığı dondurmanın birkaç lokmasını tükettikten sonra ağzında yabancı bir cisim hissetti. Yapılan kontroller sonucunda metal bir çivi yuttuğu ortaya çıktı.

VÜCUDUNDAN METAL PARÇALAR ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan Buckley’nin sindirim sisteminde yalnızca çivi değil, başka metal parçalar da bulunduğu doğrulandı. Bu parçaların vücuda girmesi sonucunda komplikasyonlar yaşandı ve kadının ameliyat olması gerekti. Sağlığı ciddi biçimde etkilenen Buckley, kan pıhtısı ve diğer komplikasyonlar nedeniyle üreme fonksiyonlarını kaybetti.

14 MİLYON DOLAR KAZANDI

Buckley, dondurmayı üreten Malabar Creameries şirketini ve ürünü satın aldığı işletmeyi kalite ve ürün güvenliği ihlali yapmakla suçladı. Brevard Bölgesi’nde görülen davada jüri, davacının yaşadığı zararların ciddiyetini göz önünde bulundurarak tıbbi masrafları ve manevi tazminatı kapsayan 14 milyon dolarlık tazminatın ödenmesine karar verdi.

Öte yandan kadın, yaşadığı belirtileri başlangıçta menopoza bağlamıştı. Ancak doktorlar yapılan detaylı kontrollerde tam 10 beyin tümörü tespit etti.