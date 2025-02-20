

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD)

Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe;

KKTC'de paslanmaz çelik ürünlerinin satışını yapmak üzere

kurdukları YFO Trading şirketinde, ilk etapta kaynak ve

büküm işleri ile üretime de adım attılar. İki kadın girişimci,

önümüzdeki dönemde KKTC'deki üretimi büyütüp ihracatı

da hedefliyor.İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz

Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı

gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Meclis Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın

sahibi Uğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük,

Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir

Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi

Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz

Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı

gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Meclis Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın

sahibi Uğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük,

Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir

Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi

Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.

KKTC'ye yatırım yaptıkları için son derece heyecanlı olduklarını belirten

Selen Sanal, ilk başta bir alım-satım perakende istasyonu olarak

düşündüklerini bunun yanında da kaynak ve büküm üretimi

gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KKTC'de bu sektörde bir açık olduğunu fark ettiklerini kaydeden Sanal,

bu depo ile KKTC'deki otellere ve su fabrikalarına malzeme tedariğini

çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha

hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve

büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını

belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek

olduğunu aktardı.çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha

hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve

büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını

belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek

olduğunu aktardı.

'Yeşil hat tüzüğü ile ihracat hedefliyoruz'

Şirketin diğer ortağı Deniz Boztepe de net bir tarih vermek zor olsa da

esas amaçlarının üretimi genişletmek olduğunu ifade etti. ‘’Asıl

hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri burada satmanın yanı sıra

piyasada ihtiyaç olan ürünleri üretebilmek ve Yeşil Hat Tüzüğü

kapsamında ihracat yapabilmek.

Şu anda piyasayı henüz tanıma aşamasında olduklarını aktaran

Boztepe, şöyle devam etti:

Piyasayı iyice belirledikten sonra imalat ve büyüme hedeflerimizi

netleştirebiliriz. Buradaki oteller, süt ürünleri üreticileri ve su fabrikaları

en önemli müşteri portföyümüz. Bunların yanı sıra bazı endüstriyel

üreticiler, tekne ve yat imalatçıları da satış yapmayı hedeflediğimiz

sektörler arasında. Önümüzdeki dönemde KKTC'de çok güzel işlere

imza atmayı ve burada üretip ihracat yapmayı amaçlıyoruz."