Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD)
Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe;
KKTC'de paslanmaz çelik ürünlerinin satışını yapmak üzere
kurdukları YFO Trading şirketinde, ilk etapta kaynak ve
büküm işleri ile üretime de adım attılar. İki kadın girişimci,
önümüzdeki dönemde KKTC'deki üretimi büyütüp ihracatı
da hedefliyor.İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz
Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı
gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Meclis Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın
sahibi Uğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük,
Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir
Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi
Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz
Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı
gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Meclis Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın
sahibi Uğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük,
Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir
Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi
Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.
KKTC'ye yatırım yaptıkları için son derece heyecanlı olduklarını belirten
Selen Sanal, ilk başta bir alım-satım perakende istasyonu olarak
düşündüklerini bunun yanında da kaynak ve büküm üretimi
gerçekleştirdiklerini kaydetti.
KKTC'de bu sektörde bir açık olduğunu fark ettiklerini kaydeden Sanal,
bu depo ile KKTC'deki otellere ve su fabrikalarına malzeme tedariğini
çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha
hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve
büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını
belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek
olduğunu aktardı.çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha
hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve
büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını
belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek
olduğunu aktardı.
'Yeşil hat tüzüğü ile ihracat hedefliyoruz'
Şirketin diğer ortağı Deniz Boztepe de net bir tarih vermek zor olsa da
esas amaçlarının üretimi genişletmek olduğunu ifade etti. ‘’Asıl
hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri burada satmanın yanı sıra
piyasada ihtiyaç olan ürünleri üretebilmek ve Yeşil Hat Tüzüğü
kapsamında ihracat yapabilmek.
Şu anda piyasayı henüz tanıma aşamasında olduklarını aktaran
Boztepe, şöyle devam etti:
Piyasayı iyice belirledikten sonra imalat ve büyüme hedeflerimizi
netleştirebiliriz. Buradaki oteller, süt ürünleri üreticileri ve su fabrikaları
en önemli müşteri portföyümüz. Bunların yanı sıra bazı endüstriyel
üreticiler, tekne ve yat imalatçıları da satış yapmayı hedeflediğimiz
sektörler arasında. Önümüzdeki dönemde KKTC'de çok güzel işlere
imza atmayı ve burada üretip ihracat yapmayı amaçlıyoruz."
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