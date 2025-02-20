Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölge halkının beklentilerini karşılamak, altyapıyı güçlendirmek ve daha yaşanabilir köyler oluşturmak amacıyla yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Belediye başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu öncülüğünün yanı sıra, belediye personeli, meclis üyeleri ve muhtarların ortak çabaları ile çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Alt ve Üst Yapı Yatırımları Hızla Devam Ediyor

Belediye tarafından yürütülen projeler kapsamında park alanları yenileniyor, vatandaşların daha güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebileceği bisiklet ve yürüyüş yolları inşa ediliyor. Bunun yanı sıra, altyapı iyileştirme çalışmaları ile yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Su ihtiyacını karşılamak adına büyük yatırımlar yapılırken, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısına karşı yeni projeler de devreye alınıyor. Belediyenin bu projeleri, bölge halkına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu: "Tüm Köylerimize Yatırım Yapacağız"

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediyenin sürdürdüğü projelerle ilgili açıklamada bulunarak bölge halkının beklentilerinin farkında olduklarını belirtti. Tuğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum, bölge halkımızın bizlere olan beklentisi çok yüksek. Yıllarca belediyemize bağlı birçok köyde doğru düzgün yatırım yapılmamış. Halkımız bizlere nasıl güvenip bu göreve getirdiyse, yine güvenmelerini istiyoruz. Kolay olmadı; geçtiğimiz iki yılda belediyemizin mali sıkıntılarını aşmak için büyük mücadele verdik. Bugün çok daha güçlü, mali disiplini sağlamış, kaynaklarını en doğru şekilde kullanan bir belediyeyiz.

Şimdi tüm köylerimize yatırım yapacağız, projelerimizi sırasıyla hayata geçireceğiz. Bir yerden başlamak zorundaydık, bazı köylerimizde başladık. Ancak bu icraatlarımız sadece belirli köylerle sınırlı kalmayacak, tüm bölgemizi kapsayacak. Önümüzdeki süreçte projelerle ilgili gerekli açıklamaları yapacağz.

Tekrar söylüyorum; halkımız bizlere güvensin. Belediye personelimizle birlikte sahada büyük bir emek veriyoruz. Meclis üyelerimizin ve bölge muhtarlarımızın desteğiyle, belediye kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak halkımızın refahı ve huzurlu yaşamı için ne gerekiyorsa yapacağz."*

Projeler Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılıyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, yürüttüğü projelerin her aşamasını vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Özellikle sahada çalışan belediye personelinin emeklerinin görünür kılınması ve yapılan hizmetlerin herkes tarafından izlenebilir olması hedefleniyor.

Belediye, çalışmalara dair güncel görselleri ve proje detaylarını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya devam edecek. Halkın belediye hizmetlerine duyduğu güvenin artmasını sağlamak adına, atılan her adımın şeffaf bir şekilde duyurulacağı belirtiliyor.