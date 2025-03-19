Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan zanlı Ahmet Düzce dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede satış sorumlusu olarak çalışmakta olan Girne’de sakin zanlı Ahmet Düzce'nin konu işletmenin müşterisi olan R.D tarafından işletmeye yapılan toplam 117.800 TL’lik ödemenin 106.550 TL’sini kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle sirkat ettiği yönünde şikayet yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.