Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde Münür Özler başkanlığındaki yönetim kurulu, hem ilk devrenin ardından bir moral hem de kulübe maddi bir destek sağlamak amacıyla rakı gecesi düzenledi.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetiminin, Hamitköy’de Meril Restorant’ın nezih ortamında gerçekleştirdiği rakı gecesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu, LTB başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel başkanı Zeki Çeler, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün eski başkanları Ali Başman ve Erol Atakan ile kalabalık bir Küçük Kaymaklı sempatizanı katıldı.

Küçük Kaymaklı sevdalısı Işık’ın şarkılarıyla renklendirdiği gecede kulübe geçmiş yıllarda başkanlık yapanlara teşekkür plaketleri takdim edilirken, gecenin sonunda yapılan bağışlarda, kulübe önemli bir katkı yapıldı.