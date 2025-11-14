Ulusal Birlik Partisi’nde Parti Meclisi toplantısı dün gerçekleştirildi, üç kadın kolu başkanı görevden alındı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Parti Meclisi, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in önerisi doğrultusunda üç ilçe kadın kolu başkanının görevden alınmasına karar verdi.

Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun ve Mağusa Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer görevlerinden uzaklaştırıldı.

Uzun süredir ismi çok tartışılan Fatma Ünal, Girne Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürütmekteydi. Başbakan Ünal Üstel‘in yakın çalışma ekibi içerisinde yer alan Fatma Ünal, oldukça kalabalık bir seçim sürecinin ardından Girne kadın kolları Başkanlığı seçilmişti.

Öte yandan Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun ve Mağusa ilçesinden Yeşim Ünsalan Sefer ve Sevim Özdemir de görevden alındı.

Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal'ın (Juju) da bulunduğu bazı kadın kolları başkanlarının görevden alınmasının ardından MYK önerisi ile Girne ve Mağusa Kadın Kolları Başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre UBP MYK tarafından Özge Kardana Girne Kadın Kolları Başkanlığı'na, Neriman Durdu Kaşif ise Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı'na atandı.

Parti kaynakları, alınan kararın “örgüt içi disiplinin yeniden yapılandırılması ve teşkilatlarda uyumun sağlanması” amacı taşıdığını ifade ederken, görevden almaların ani bir şekilde gündeme geldiğine dikkat çekti.