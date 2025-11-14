Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı dün görüşmeye başladı.

191 milyar 131 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmeler, 28 Kasım’da tamamlanacak.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı hakkında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde sunuş konuşması yaptı.

Berova, bütçenin temel yaklaşımının “mali disiplinin korunması, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi, ekonomik Büyümenin sürdürülebilir, kapsayıcı ve nitelikli hale getirilmesi ve sosyal adaletin genişletilmesi” olduğunu kaydetti. Berova, “Bu çerçevede, kamu kaynaklarının etkin kullanımını merkeze koyan, vergi adaletini artırmayı hedefleyen ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi öncelik yapan bir yaklaşımı ortaya koyuyoruz.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Berova, hazırlanan bütçenin üretim kapasitesini artırmaya, istihdamı güçlendirmeye, teknoloji ve yenilikçiliğe alan açmaya ve eğitim, turizm, tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde verimliliği yükseltmeye odaklandığını vurguladı.

Yeni mali yılda gelir politikalarının ana eksenini vergi adaleti ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadelenin oluşturacağını belirten Berova, “Vergi tabanını genişletecek, kayıt dışı gelirin sistem içine alınmasını sağlayacak, dijitalleşmeyi vergi idaresinde etkin bir araç olarak kullanacak, servet ve gelir dengesini gözeten modern vergi yaklaşımlarını güçlendirecek reform adımlarını 2026 yılı sonunda başlatarak orta vadeli plan çerçevesinde sonraki yıllarda uygulamaya koymak hedeflerindeyiz.” dedi. Berova, bu sayede hem gelirleri artırmayı hem de yükün toplumun tüm kesimlerine daha adil dağılmasını hedeflediklerini söyledi.

Harcamalarda disiplin ve kamu yönetiminde etkinlik konusuna da değinen Berova, şöyle konuştu:

“Harcamalar cephesinde ise en temel önceliğimiz; israfın önlenmesi, kaynakların stratejik alanlara yönlendirilmesi, kamu hizmetlerinde kalite ve hızın artırılmasıdır. Bu kapsamda; sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı yatırımları korunacak, verimsiz harcama kalemleri azaltılacak, kamu reformu ve dijital dönüşüm projeleri hızlandırılacaktır. Her harcamanın topluma geri dönüşünü esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz.”

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için üretim kapasitesini artıran politikalara bütçede güçlü yer ayırdıklarını aktaran Berova, yeni yıl bütçesinin ana unsurlarının “tarımda verimlilik programları, faiz destek mekanizmaları, turizm, sanayi ve bilişim yatırımlarını teşvik eden düzenlemeler ve Türkiye Cumhuriyeti ile 2026 Mali Yılında imzalanması öngörülen protokol çerçevesinde genç girişimciler için yeni destek programları olduğunu anlattı. Berova, “Amacımız, özel sektörün büyümesini destekleyen, istihdamı genişleten ve ülke ekonomisinin dinamizmini artıran bir zemin oluşturmaktır.” dedi.

“Bir bütçenin en önemli görevi, toplumun her kesimine güven vermek ve kimsenin geride kalmamasını sağlamaktır.” diyen Berova, bu doğrultuda düşük gelirli kesimlere yönelik sosyal desteklere, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin erişilebilirliğine ve emekliler, çalışanlar, gençler ile kadınların ekonomiye daha güçlü katılımını sağlayacak programlara kaynak ayrıldığını söyledi.

Berova, kamu dijitalleşmesi ve e-devlet altyapısının geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile ulaşım ve bölgesel kalkınma projelerinin bu yılın stratejik başlıkları olduğunu kaydetti.

Yeni mali yılda gelir politikalarının ana ekseninin vergi adaleti ve kayıt dışılıkla etkin mücadele olacağını belirten Berova, “Bu bağlamda gelir politikaları gerçekleştirilmiş, adalet, kayıt dışılıkla mücadele ve sürdürülebilirlik sağlanmıştır.” dedi.