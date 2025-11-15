Japon kültüründe ekonomik şansı artırdığı düşünülen pek çok ritüel bulunuyor. Bunlardan biri de yastık kenarına mandalina koyma geleneği. Halk arasındaki inanışa göre mandalina, güneş ve bolluğu sembolize ettiği için uyku sürecinde kişiye bereket enerjisi yüklüyor.

Bu gelenek özellikle yılın yeni dönemlerine girilirken daha sık uygulanıyor. Japonların bir bölümü, bu ritüelin hem ruhsal bir rahatlık hem de pozitifi çekme konusunda etkili olduğuna inanıyor.

MANDALİNANIN SEMBOL GÜCÜ

• Güneşi ve canlılığı temsil ediyor

Japonya’da mandalina; sıcaklık, canlılık ve yeni başlangıçların sembolü. Bu nedenle evde görünür bir yere konulması, yaşam alanına iyi enerji getirdiği düşüncesiyle ilişkilendiriliyor.

• Bolluğu çağırdığına inanılıyor

Efsanelere göre mandalinanın turuncu rengi “altın” ile özdeşleştiriliyor. Bu nedenle meyvenin yatak odasında bulunması maddi bereketi destekleyen bir işaret olarak kabul ediliyor.

• Olumlu düşünceyi tetikliyor

Uzmanlar, ritüelin psikolojik bir yönü olduğuna dikkat çekiyor. Mandalinanın ferah kokusu ve canlı görüntüsünün kişide sakinlik yaratarak pozitif bir uyku deneyimi sağladığı belirtiliyor.

TREND SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Son haftalarda özellikle TikTok ve Instagram’da Japon bereket ritüelleri büyük ilgi görüyor. Kullanıcılar, mandalina yöntemini denedikleri videoları paylaşarak geleneksel uygulamayı küresel bir trende dönüştürüyor.

Birçok kişi bu alışkanlığı “zihinsel rahatlama” aracı olarak benimsediğini, uyku kalitesinin arttığını ve kendilerini daha motive hissettiklerini dile getiriyor.