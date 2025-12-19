İran asıllı KKTC vatandaşı iş insani Behdad Jafari’nin, Güney Kıbrıs’ın çıkardığı AB tutuklama emri sebebiyle Fransa’da tutuklanması ve ardından serbest bırakılarak KKTC’ye dönmesi Rum basınında da yer aldı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, “İranlının İadesine Fransız Engeli – Suiistimal Şüphelisinin Kıbrıs’a İade Edilmesi Talebimiz Reddedildi” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal etme iddiasıyla Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Fransa’da tutuklanan İran asıllı iş adamı Bahdad Jafari’nin Güney Kıbrıs’ın iadesi talebini reddeden Fransız mahkemesi tarafından serbest bırakıldığını yazdı.

Gazete, Rum yetkili makamlara dayandırarak verdiği haberinde, iade talebinin Fransa mahkemesince reddedilmesine karşın Jafari’nin AB tutuklama emrinin hala geçerli olduğunu ve başka ülkede tutuklanabileceğini öne sürdü. Habere göre, Fransız mahkeme kararı başka bir ülkeyi bağlamıyor. Jafari, başka bir ülkede tutuklanabilir ve iadesi talep edilebilir.

Gazete, KKTC basınının, Jafari’nin hali hazırda KKTC’ye döndüğünü ve Güney Kıbrıs’ın da Fransız mahkemesinin kararına itiraz ettiğini yazdığını da aktardı.

KKTC vatandaşı İran asıllı iş insanı Behdad Jafari, KKTC’de eski Rum mallarının yasadışı kullanımı suçlamasıyla Kıbrıs Rum makamlarının talebi üzerine iki ay önce Fransa’nın Nice Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Behdad Jafari, 2015 yılından beri Mağusa bölgesinde Isatis Construction adlı inşaat şirketinin sahibiydi.

Fransız mahkemesi, Behdad Jafari hakkında Güney Kıbrıs tarafından yapılan iade talebine ilişkin kararını önceki gün açıklamıştı.

Mahkeme, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen olaylar veya bu bölgede bulunan kişiler üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını tespit ederek iade talebini reddetmişti.