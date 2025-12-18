Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, askerlik şubelerinin, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) işleyişine özlü katkı sağladığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, “Lefkoşa-Girne-Omorfo Askerlik Şubesi”ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Palmas, burada şubelerin işleyişi ve yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirildi. Palmas'a ayrıca asker alımına yönelik bilgisayar sistemi konusunda da sunum yapıldı.

Palmas bu konuda yaptığı açıklamada kullanılan bilgisayar sistemiyle devletin binlerce euro kâr ettiğine de dikkati çekti.