Güney Kıbrıs bugün iki ayrı protesto eylemine sahne oluyor. Çiftçiler AB tarım politikalarını; öğretmenler ise yasal bir düzenlemeyi potesto etmek için eylemde.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’taki çiftçilerin Avrupa Birliği’ndeki (AB) meslektaşlarıyla organize şekilde bugün Güney Lefkoşa’ya doğru traktörleriyle gitme eylemi gerçekleştirdiklerini yazdı.

AB’nin tarım politikalarını protesto etmeyi amaçlayan çiftçilerin bugün sabahtan itibaren 100’den fazla traktörle Güney Lefkoşa’ya hareket ettikleri belirtilen haberde, çiftçilerin ilk olarak Rum Başkanlık Sarayı’na gidecekleri, burada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e muhtıra verdikten sonra AB Evi’ne hareket edecekleri ifade edildi.

“Alphanews” haber sitesi ise, Güney Kıbrıs’taki okullarda öğretmenlerin bu sabah iki saatlik grev gerçekleştirdiklerini aktardı.

Habere göre eğitime yönelik bir yasal düzenlemeyi protesto eden anaokul, ilkokul ve liselerde görevli öğretmenler bu sabah 07.30-09.30 saatleri arasında grev gerçekleştirdiler.