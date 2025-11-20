İzcan, yazılı açıklamasında, BKP’nin, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde, toplumlar arası görüşmeler çerçevesinde çözülebileceğine inandığını belirterek, var olan bir takım pratik sorunların, öneriler şeklinde karşı tarafa sunulmasını “doğru yönde atılmış bir adım” olarak niteledi.

Liderlerden birbirlerine “ön şart” koymamasını talep eden İzzet İzcan, “Karşılıklı verilecek tavizlerin Kıbrıs’ta kalacağının unutulmamasını, önemli olanın emperyalist güçlere taviz vermemek” olduğunu söyledi.

İzcan, Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildiğini, ana hedefin 5+1 uluslararası konferansın zeminini yaratarak, 2017 yılında Crans Montana’da kesilen görüşmelerin, sonuç alıcı şekilde sürdürülmesi olduğunu belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tarafların var olan uzlaşılara saygı göstererek, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmalarını talep etti.

