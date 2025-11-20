Beşparmak Dağları’nın güney yamacındaki köylerimizden olan Pınarbaşı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan ve kendini Bayraktar Ortaokulu’na adayan emekli öğretmen, Pınarbaşı sakini sevilen çınar Fikri Duran bugün vefat etti.

89 yaşında hayata gözlerini yuman Duran’ın vefatı başta ailesi olmak üzere eğitim camiası ile sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.