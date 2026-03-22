Sanatın dönüştürücü gücünü mekânla buluşturan “İz/ Trace – Baskı Çalıştayı & Sergi”, 24–27 Mart tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel bünyesindeki Acapulco Sun Set 2. kat alanında gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in üstlendiği proje, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu katkılarıyla iz, bellek ve tanıklık kavramlarını merkezine alan özgün bir sanat deneyimi sunacak.

Çalıştaya, Korhan Akbaytogan, Hüseyin Babacan, Aslıhan Kaplan Bayrak, Kemal Behçet Caymaz, Esin Ok Doğruöz, Mesut Eren, Öznur Eren, Birgül Beyazyüz, Umut Germeç, Raif Kızılalşi, Can Metin Yağmur, Ebru Metin, Mine Okur, Gökhan Okur, Mert Şardu, Selçuk Yalovalı, Kadir Selçuk Yaşa, Cansu Yılmaz katılacak.

Dört gün sürecek çalıştay boyunca sanatçılar, gravür ve baskı teknikleri aracılığıyla üretimlerini izleyicilerle aynı mekânda gerçekleştirecek; konuklar bu sürece doğrudan tanıklık ederek sanatın oluşumuna eşlik edecek.

Çalıştayın ardından hazırlanan sergi, 27 Mart saat 18.00’de Academia Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Bu buluşma, üretim sürecinin izlerini taşıyan eserlerin ilk kez kamuyla paylaşılacağı özel bir an niteliği taşıyacak.

Küratör Ayhatun Ateşin projeye ilişkin “İZ, yalnızca bir görüntü değil; temasın, müdahalenin ve zamanın yüzeyde bıraktığı kalıcı bir hafızadır. Bu çalıştayda izleyici, sanatın yalnızca sonucuna değil, üretim sürecine de tanıklık edecek.” ifadelerini kullandı.