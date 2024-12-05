İthal sofralık patates satışları başladı.

Patates marketlerden 32 TL’ye veya Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK) 10 veya 25 kilo şeklinde 26 TL’ye satın alınabilecek.

TÜK’ten yapılan açıklamada, kurumun, Bakanlar Kurulu kararı ile sofralık patates ithali için yetkilendirildiği, ithal edilen sofralık patatesin satışlarına başlandığı belirtildi.

İthal sofralık patatesin, TÜK’ün Gazimağusa patates paketleme, Kumyalı, İskele, Geçitkale, Akdoğan, Lefkoşa patates satış (Tarım Bakanlığı yanı) ve Güzelyurt şubelerinden, 10 kiloluk ve/veya 25 kiloluk torbalarda KDV dahil 26 TL/kg fiyatla; marketlerden ise perakende halka satış fiyatı KDV dahil 32 TL/kg fiyatla satılacağı kaydedildi.