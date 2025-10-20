Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Marsilya, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İSPANYA’DA REAL TEK GOLLE ZİRVEYE TUTUNDU

LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 80. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Mbappe ile bu sezon büyük bir uyum yakalayan milli futbolcu Arda Güler, golün pasını verdi.

Konuk ekipte forma giyen futbolculardan Allon Nyom 77, Alejandro Sanchez 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli maç arasına 4-1'lik Sevilla mağlubiyetiyle giren Barcelona, sahasında ağırladığı Girona'yı Pedri ve Ronald Araujo'nun golleriyle 2-1 yendi.

Atletico Madrid'in sahasında Osasuna'yı 1-0 yendiği haftada, Villarreal sahasında Real Betis ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 9 hafta sonunda 24 puana ulaşan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu. Barcelona 22, Villarreal 17 ve Atletico Madrid 16 puanla takibini sürdürdü.

MANCHESTER UNİTED, 9 YIL SONRA ANFİELD’DA KAZANDI

Premier Lig'de Liverpool'a konuk olan Manchester United, rakibini 2-1 yenerek Ocak 2016'dan sonra ilk kez Anfield Road'da lig maçı kazandı.

Kötü gidişe son veremeyen son şampiyon Liverpool, Bryan Mbeumo ve Harry Maguire'in golleriyle ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Ev sahibi ekibin tek golünü Cody Gakpo kaydetti.

Londra derbisinde Fulham'a konun olan Arsenal, Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın golüyle galibiyete uzandı.

Chelsea deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0 yenerken, ev sahibi ekiple çıktığı 8 maçta hiç galibiyet alamayan Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou, göreve gelmesinden 39 gün sonra kovuldu.

Manchester City, formda bir dönem geçiren Norveçli yıldızı Erling Haalan'ın golleriyle Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında 19 puana çıkan Arsenal, Liverpool'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. İki takımı 14'er puanla Bournemouth, Chelsea ve Tottenham takip etti.

SERİE A’DA MİLAN YENİ LİDER

Roma ve Napoli'nin puan kaybettiği Serie A'da, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golleriyle Fiorentina'yı 2-1 yenen Milan, liderlik koltuğuna oturdu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 62 dakika forma giydiği maçta Inter, Ange Bonny'nin golüyle Roma deplasmanından kayıpsız döndü.

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Como'ya 2-0 yenilirken, ligdeki galibiyet hasreti de 4 haftaya çıktı.

Napoli ise Torino deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İlk 7 hafta sonunda 16 puan toplayan Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Inter, Napoli ve Roma, 15'er puanla zirve takibini sürdürdü.

BAYERN MUNİH DURMUYOR

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u Harry Kane ve Michael Olise'nin golleriyle 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Konuk ekipte, milli oyuncu Salih Özcan, yedekler arasında yer aldı.

Leipzig, Avusturyalı futbolcusu Christoph Baumgartner'ın golleriyle sahasında Hamburg'u 2-1 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren Stuttgart, deplasmanda Wolsburg'u 3-0'lık skorla geçerken, konuk takımda milli futbolcu Atakan Karazor 85. dakikada oyuna girdi.

Milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Can Uzun, 65. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Ligde 7'da 7 yapan Bayern Münih, 21 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 16 puanla, Stuttgart 15 puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG BU HAFTA DA PUAN KAYBETTİ

Ligue 1'de Lille'in ardından Strasbourg ile de berabere kalan PSG, liderliği Marsilya'ya kaptırdı. 3-3 biten karşılaşmada PSG'nin gollerini Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ve Senny Mayulu atarken, konuk takımın golleri Joaquin Panichelli (2) ve Diego Moreira'dan geldi.

Marsilya, Mason Greenwood'un 4 gol attığı mücadelede La Havre'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise deplasmanda Nantes'ı 2-0 yendi.

Ligin 8. haftasında Marsilya 18 puanla liderliğe yükselirken, 17 puanlı PSG ile 16 puana sahip Strasbourg ve Lens, zirve takibini sürdürdü.