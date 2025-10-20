Çarşamba günü kuzey sahil ve Beşparmak bölgelerinde, perşembe günü ise kuzey ve doğu sahil bölgelerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 21-27 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı ve çok bulutlu, çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey sahil ve Beşparmak bölgeleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, perşembe parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu sahil bölgeleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk günü zaman zaman kuvvetli olarak esecek.