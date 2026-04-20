KKTC istatistik Kurumu, 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihlerini kapsayan dönemde örnek haneleri ziyaret ederek, hane halkı üyelerinin tüketim harcamalarına ve gelirlerine ilişkin veriler derleyecek.

KKTC İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kurum, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimleri tespit etmek, resmi istatistik ihtiyaçlarını belirlemek ve kamu politikalarına ışık tutacak güvenilir veriler üretmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli araştırmalar düzenleniyor.

Kurum tarafından 2026 yılı içerisinde alan çalışması başlatılması planlanan "2026-2027 Hanehalkı Bütçe Anketi” ile ülkedeki hanehalklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi, böylece Tüketici Fiyatlan Endeksi (TUFE) hesaplamalarına temel tekil eden tüketim yapısının güncellenerek fiyat endekslerine yansıtılması amaçlanıyor. Hanehalklarının gelir düzeyleri ile güncel sosyo-ekonomik özelliklerinin tespit edilmesi de amaçlar arasında.

Alan uygulaması öncesinde görev alacak anketörlere, kurum personelleri ile birlikte Türkiye istatistik Kurumu’ndan (TOİK) gelen uzmanlar tarafından bugünden itiaren 4 gün sürecek kapsamlı eğitim verilecek. Eğitim kapsamında, anket uygulama yöntemleri, veri derleme süreçleri ve saha çalışma esasları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı Hayati Güven Toplantı Salonu'nda yer alan toplantı KKTC istatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler’in açılış konuşmasıyla başladı.