Fileleftheros ve diğer gazeteler, şirketin faaliyetlerine son vereceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Rum Yönetim Başkanı Nikos Hristodulidis’in şirket yetkileriyle görüşerek bu iddiaların doğru olmadığını kesinleştirdiğini yazdılar.

Habere göre şirket yetkilileri Hristodulidis’e, bazı personellerin İspanya’ya taşınacağı, taşınan personellerin ise yerlerinin doldurulacağı ve şirketin Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerinin süreceği taahhüdünü verdiler.

Gazete, şirketin büyük çoğunlukla İsrail şirketi olduğunu ve faaliyet alanının şans oyunları yaratma, sanal kumarhane, online ödemeler gibi hizmetler olduğunu vurguladı.