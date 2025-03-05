İsrail’in güvenlik birimi Shin Bet’in İsrail havayolu şirketlerinin Baf havalimanına uçuşlarını 26 Ocak 2025’te yasakladığını hatırlatan Fileleftheros, henüz bu yasağın kaldırıldığına dair açıklama yapılmamasına rağmen İsrail havayolu şirketlerinin Baf Havalimanı istikametli uçak bileti satışına başladığını yazdı.

Habere göre İsrail’in resmi havayolu şirketi EL AL 7 Mart ve Arkia Airlines 13 Mart tarihli Baf seferi biletlerini web sitelerinde satışa sundu. Israir ve Air Haifa havayolu şirketlerinin ise Baf uçuşlarına Nisan’da yeniden başlaması bekleniyor.