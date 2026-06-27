İspanya tarihinde ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı eliyle el konulması dikkati çekti.

Başbakanın eşi Begona Gomez, hakkındaki dört suçtan yargılanacağı dava kapsamında ihtiyati tedbir olarak pasaportunun el konulması emrini veren hakim Juan Carlos Peinado'nun kararı üzerine, mahkemeye giderek pasaportunu teslim etti.

Pasaport teslim işlemi için Madrid'deki mahkemede toplam 17 dakika bulunan Begona Gomez, güvenlik nedeniyle aracıyla mahkemeye otoparktan giriş ve çıkış yaptı.

Mahkeme önünde çok sayıda basın mensubu toplandı.

İSPANYA DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Begona Gomez, hakkındaki ihtiyati tedbir kapsamında ayrıca ayda iki kez mahkemeye gelerek imza verecek.

Son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik eden Begona Gomez, hakkındaki suçlamalar kalkana kadar İspanya dışına çıkamayacak.

Aynı ihtiyati tedbir kararları Begona Gomez'in asistanlığını yapan ve Başbakanlık tarafından görevlendirilen Cristina Alvarez için de uygulandı.

İspanya'daki Yargı Genel Kurulu (CGPJ), "polisin, Begona Gomez'in kaçışını kolaylaştırabileceği" imasından dolayı hakim Peinado hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı almıştı.

Aşırı sağcı ve aşırı Katolik görüşleriyle bilinen Hazte Oir Derneğinin suçlaması sonrası yargılanacak Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl, asistanı Cristina Alvarez için de 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.