ABD Başkanı Donald Trump'ın, temmuz ayında düzenlenen son NATO Zirvesi'nin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle ikram konteynerinde saklanarak eski Air Force One yerine bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığı iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) iki üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Trump'ın kendisine ve Air Force One'a yönelik İran kaynaklı tehdit nedeniyle farklı bir uçakla ülkeden ayrılması için kapsamlı bir güvenlik planı uygulandı.

Trump ve diğer yetkililer, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, 8 Temmuz'da Katar'ın hediye ettiği ve Türkiye'ye gelişinde kullandığı lüks 747-8 yerine eski modellerden biri olan Air Force One ile Türkiye'den ayrılacağını söylemişti. Trump o dönemde gazetecilere uçak değişikliğini "eski günlerin hatrına" yaptığını belirtmişti.

-Trump'ı saklama planı

Trump, 8 Temmuz'da kameraların önünde eski Air Force One'a bindi. Ancak Trump'ın, bu uçakla Türkiye'den ayrılmadığı öne sürüldü. ABD Başkanı, kendisine ve Air Force One'a yönelik İran kaynaklı tehdit nedeniyle uçaktan gizlice çıkarılarak başka bir askeri uçağa götürüldü ve Türkiye'den bu uçakla ayrıldı.

NYT'ye göre, Trump'ın eski Air Force One'dan çıkarıldığının fark edilmemesi için uçaklara yiyecek ve içecek taşımakta kullanılan bir ikram konteynerinden yararlanıldı. Gazetecilerin uçağa bindiği tarafın karşısına yanaştırılan konteyner aracılığıyla Trump uçaktan çıkarıldı ve başka bir askeri uçağa götürüldü.

Beyaz Saray personeli ve Trump'a eşlik eden gazeteciler ise ABD Başkanı'nIN farklı bir uçakla Türkiye'den ayrıldığından habersizdi. Basın mensupları, Trump'ın eski Air Force One'da olduğunu düşünürken uçak İngiltere'ye doğru hareket etti.

Trump'ın Ankara'dan ayrılışıyla ilgili haberlerde, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'ın eski modellerde bulunan tüm savunma sistemleriyle henüz donatılmamış olması nedeniyle uçağın güvenliği konusunda endişeler bulunduğu aktarılmıştı. Trump'ın yeni uçak yerine eski Air Force One ile ayrılmasının nedenlerinden birinin de bu güvenlik kaygıları olduğu belirtilmişti.