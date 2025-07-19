İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın temel atma töreni dün İskele’de yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ardından protokolün katılımıyla butona basılarak, binanın temeli atıldı.

Yeni bina bodrum katta 162 metrekare, zeminde 545 metrekare olmak üzere toplam 707 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Başbakan Ünal Üstel, temeli dün atılan İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın bu yıl sonuna tamamlanacağını ve halkın çağdaş bir binayla buluşacağını belirtti. Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri gün halka, siyasi istikrarı sağlayacaklarını ve istikrarsızlık yüzünden yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projelere öncelik vereceklerini söylediklerini kaydetti.

İstikrarsızlık nedeniyle yapılamayan yasaları yapacakları ve reformları birer birer hayata geçirecekleri sözünü de hatırlatan Üstel, “Kısacık hükümet dönemimizde neler yaptığımızı hep birlikte gördük” dedi. 2012-2013 yıllarından kalan tüm projeleri bitirdiklerini dile getiren Üstel, o dönemden tek kalan İskele-Boğaz Yolunu da ilerleyen günlerde bir noktaya getirip, bitireceklerini söyledi.

İskele’nin 1998 yılında ilçe olduğunu, kaza Tapu Dairesi’nin ise 2017’de açıldığını dile getiren Üstel, gelinen noktada dairenin yetersiz kaldığını, daha modern, daha çağdaş bir daire binasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Üstel, bu doğrultuda ülkedeki tapu dairelerini geliştirmek için ilgili yasayı ve teşkilat yasalarını değiştirdiklerini belirtti.

Devletin, hem iş insanlarıyla, hem de yerel idarelerle iş birliği içerisinde “rozetine bakmaksızın” yatırımlar yaptığının altını çizen Üstel, gelişen İskele bölgesine yatırımların artması için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını vurguladı. Üstel, bu yıl sonuna kadar İskele’ye yeni bir tapu binası kazandıracaklarını ve halkı çağdaş bir binayla buluşturacaklarını kaydetti.

Hizmetlerin daha çağdaş hale gelmesi için Türkiye ile iş birliği protokolü yaptıklarını hatırlatan Başbakan Üstel, “Kısmetse 2026 yılı içerisinde e-devletimizin büyük bir kısmı devreye girecek” dedi. Hantal bürokrasiden halkı rahatlatacaklarını belirten Üstel, tapu işlemlerinin de e-devlet üzerinden yapılacağını ifade etti.

Eksik olan hizmetlerin halkın ayağına gelmesi için hükümetin çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Üstel, Tapu Dairesi yeni binaya taşındıktan sonra mevcut binanın boşalacağına işaret ederek, eksik olan İskan Dairesi’nin İskele’de açılması için ilgili bakanı görevlendirdi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Başbakan’ın söylediği gibi “istikrar” kelimesini kendilerine şiar edindiklerini vurgulayarak, dünkü temel atma töreninin istikrarın göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeni hizmet binasının projesinin İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı ile hazırlandığını dile getiren Oğuz, Ali Uçanok’un karkas inşaatına kadar binayı yapmayı üstlendiğini söyledi. Oğuz, karkastan sonra binayı Ahmet Noyanlar ve Kömürcigil İnşaatın tamamlayacağını kaydetti.

Kendilerini eleştirenlere, “Ne yaptınız bu ülke için de konuşuyorsunuz?” diyeceklerini kaydeden Oğuz, “Onlar konuşur, biz çalışmaya devam ederiz ve çalışırız” dedi.