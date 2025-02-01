Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Mehmet Volkan çelik, Emir Turalı

DND Gençler Birliği: Cengiz, Ali, Nurettin, Emir, Galip, Osman, Malik, Barın, Berk, Kevin Koubemba, Mikhail Kenro.

Mesarya: Ercan, Çağlar, Abdullah, Oğulcan, Emrecan, İbrahim, Obia, Arowolo, Mustafa, Uzochukwu, Emre.

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 17. Haftası açılış maçında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen DND Gençler Birliği ile orta sıralarda yerini korumak isteyen Mesarya karşılaştı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı zorlu mücadelede iki takımın çabaları gol getirmeyince karşılaşma başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı.

Bu sonucun ardından DND Gençler Birliği aldığı 1 puanla 13 puanla 14. Sıradaki yerini korudu. Mesarya ise puanını 25 yaparak 7. Sırada kaldı.

Gençler Birliği 18. Haftada Lefke’ye konuk olurken, Mesarya ise evinde Göçmenköy’ü ağırlayacak.