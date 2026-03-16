İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri 13 Mart Cuma akşamı Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi ile devam etti. Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) dansçılarının aynı sahneyi paylaştığı renkli gece, ilgi gördü. Kültür&Sanat Günleri bu akşam ise iki ayrı etkinlikle devam edecek. Saat 15.00’te Genç CIOFF Ekibinin sahneye taşıyacağı Engelsiz Kıbrıs Türk Halk Dansları, saat 19.00’da ise Çağdaş Müzik Derneği’nin Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali İskele AKM sahnesinde olacak. Etkinliklere ücretsiz girilebilecek.

Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi ilgi gördü

İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgiyle devam ediyor. Program çerçevesinde 13 Mart Cuma akşamı Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İskele AKM’de düzenlenen Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. FOGEM tarafından gerçekleştirilen defilede, Kıbrıs Türk kültürüne ait geleneksel kıyafetler tanıtıldı. Etkinlikte sergilenen kostümler, geçmişten günümüze Kıbrıs Türk toplumunun kültürel mirasını ve giyim geleneğini yansıttı.

Defile sırasında sahneye çıkan katılımcılar, geleneksel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi Gecenin sonunda sahneye çıkan İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve dış ilişkiler danışmanı Özlem Kadirağa, etkinliğin düzenlenmesinde büyük katkıları olan FOGEM Başkanı Salih Döşemeci’ye teşekkür plaketi verdi.

Kültür Sanat Günleri bugün Engelsiz KTHD ve konser ile devam edecek

İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri bu akşam ise iki ayrı etkinlikle devam edecek. Saat 15.00’te Genç CIOFF Ekibinin sahneye taşıyacağı Engelsiz Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterisi, saat 19.00’da ise Çağdaş Müzik Derneği’nin Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali olacak. Her iki etkinliğe de İskele AKM ev sahipliği yapacak.