Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, mahallelerindeki kaldırım kenarındaki yabani otları temizleyen çocuklara, örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti ve hediyeler verdi.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Maraş bölgesindeki İsmail Korukoğlu Sokak'ta yaşayan ilkokul öğrencileri İkra İldem, Batuhan Doğan, Ayaz Doğan ve ortaokul öğrencisi Toprak Uçar ile belediyede bir araya geldi.

Uluçay, mahallelerindeki kaldırım kenarında bulunan yabani otları kendi imkânlarıyla temizleyen çocukları, çevreye duyarlılık konusunda gösterdikleri örnek davranışlarından dolayı tebrik etti ve mahallelerine sahip çıkmaları yanında çevreye gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tebrik etti.

Süleyman Uluçay, küçük yaşta ortaya konan bu bilincin kendileri için büyük mutluluk ve umut kaynağı olduğunu ifade ederek, temiz ve yaşanabilir bir kentin ancak toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluk duygusuyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Uluçay, çocukların sergilediği davranışın yalnızca bir temizlik çalışması olmadığını, aynı zamanda kentlilik bilinci, aidiyet ve çevreye sahip çıkma kültürü açısından da değerli olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediyesi olarak çocukların bu duyarlılığını önemsediklerini vurgulayan Uluçay, çevresine sahip çıkan, yaşadığı sokağı ve mahallesini önemseyen bireylerin kent yaşamının en güçlü parçası olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi Sorumlusu Ahmet İlktaç da, çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, çevre temizliğine küçük yaşta gösterilen bu hassasiyetin tüm topluma örnek olmasını diledi. İlktaç, çocukların davranışlarının tüm kente ilham olmasını temenni ederek, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Gazimağusa için herkesi kentlilik bilincini güçlendiren çalışmaları desteklemeye çağırdı.