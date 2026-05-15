Gazimağusa Belediyesi (GMB), halkın denize erişimini kolaylaştırmak ve kentte kıyı kullanımını daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla Karakol Bölgesi’nde yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Süleyman Uluçay, Belediyenin işletmesinde olacak “GMB Biz” projesinin haziran ayı itibarıyla faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Karakol Bölgesi’nde hayata geçirilecek proje ile özellikle gençlerin ve ailelerin yürüyerek ulaşabileceği, kent halkının denizle daha kolay buluşabileceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında bölgenin doğal yapısına sadık kalınarak, denize yürüyerek veya bisikletle erişimin artırılması amaçlanıyor.

Uluçay, denize erişimin kent yaşamı açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Karakol Bölgesi’nde halkımızın denize erişimini kolaylaştıracak, gençlerin ve ailelerin yürüyerek de gidebileceği mesafede ve Belediyemiz tarafından işletilecek “GMB Biz” projemizi haziran ayı itibarıyla faaliyete geçiriyoruz. Amacımız, bölgenin doğal yapısına da sadık kalarak şehrimizde denize yürüyerek veya bisikletle erişimi artırmak” dedi.

Başkan Uluçay, projenin hazırlanmasında emeği geçen belediye birimlerine de teşekkür ederek, “Bu projeye koydukları katkıdan dolayı Belediyemizin Proje Birimi’ne, Bayındırlık Birimi’ne ve Plajlar Birimi’ne çok teşekkür ederim. Denize daha rahat erişebilen bir Mağusa için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.