İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, restoranlara yönelik yaptığı kontrollerde üç işletmeyi inceledi, iki işletmeye cezai işlem uygulanırken, bir işletmenin ise faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimlerde, bir işletmede sunulan hizmetin sağlık koşullarına uygun olmadığı, diğerinde ise personelin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmede ise, sağlık karnesi bulunmayan personel çalıştırıldığı ve hijyen standartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Kurteli, “İşletmeleri cezalandırmak değil, sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Gıda güvenliği halk sağlığının temelidir. Vatandaşlarımızın güvenle hizmet alabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.