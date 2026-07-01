54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen 29. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, bu yıl KKTC, Türkiye, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan, Uruguay ve Filipinler'den gelen halk dansları ekiplerini İskele'de buluşturdu. Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi hem yerli hem de yabancı konuklardan yoğun ilgi gördü.

KIBRIS KÜLTÜRÜNE HAYRAN KALDILAR

İskele Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen gecede, Kıbrıs Türk düğün kültürünün önemli bir parçası olan Kına Gecesi canlandırıldı. Damat tıraşı, kına yakımı ve düğün öncesi geleneklerin sergilendiği gösteri, yabancı konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kurulan stantlarda ise Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içecekler misafirlere ikram edildi. Geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulan konuk ekipler, Kıbrıs Türk kültürünü yakından tanıma imkanı buldu.

DOSTLUK VE KÜLTÜREL PAYLAŞIM GECESİ

Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi boyunca farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri bir araya gelerek kültürel paylaşımın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Samimi sohbetlerin, müziğin ve dansın eşlik ettiği gece, festivalin dostluk ve kardeşlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.