Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), asfaltlama çalışmalarına bu hafta beş caddede devam edeceğini duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, geçen hafta 2. Selim Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve Gzt. Hasan Tahsin Caddesi’nde tamamlanan çalışmaların, bu hafta Matbaacı Akif Caddesi, Raif Denktaş Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Özker Özgür Caddesi ve Mustafa Ruso Caddesi’nde devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, yarın saat 17.00’den itibaren Matbaacı Akif Caddesi ile Raif Denktaş Caddesi’nde, çarşamba saat 20.00’den itibaren Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde, perşembe ve cuma saat 17.00’den itibaren Özker Özgür Caddesi’nde, cumartesi saat 17.00’den itibaren ise Mustafa Ruso Caddesi’nde Atakom-Terminal Çemberi yönünde Lefkoşa giriş istikametinde asfaltlama yapılacağı kaydedildi.

Çalışmalar süresince trafik akışının kontrollü olarak sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.