Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Arkın Group Fest26, 28 Ağustos Cuma akşamı Leman Sam konseriyle başlıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ve 11 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek festival, konserler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi tarafından bugün basın toplantısı düzenlenerek festivalle ilgili bilgi verildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamAya göre, 28 Ağustos Cuma günü 18. Ozanköy Pekmez Festivali ile başlayacak festival Leman Sam konseriyle start verecek ve 11 Ekim’ Pazar akşamı Yıldız Tilbe final konseri ile son bulacak.

Arkın Group Fest 26 kapsamında, 12 – 27 Eylül tarihleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda 30’a yakın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek 4. Müz-Ler Sanat Sempozyumu, 26 Eylül’de bu yıl beşinci kez düzenlenecek Jimnastik Şov ve 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arası Zeytinlik Zeytin festivali düzenlenecek.

-Zeytinlik Zeytin Festivali Yeni Türkü konseriyle başlayacak

Girne Arkın Group Fest26 çerçevesinde gerçekleştirilecek 25. Girne Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali ise bu yıl Yeni Türkü açılış performansı ile start alacak.

Ayrıca bu yıl 10 ve 11 Ekim tarihlerinde festivali bünyesinde ilk kez yer alacak olan “Geek Fest”, Girne Arkın Group Fest26’ya farklı bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.

-Şenkul: “Girne Arkın Group Fest bir ritüel haline geldi.”

Festivallerle ilgili basın toplantısında, sözlerine Girne Arkın Group Fest’in artık bir ritüel haline geldiğini belirterek başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festivale katkı koyan sponsorların da artık festival ile bir bütün haline geldiklerini kaydetti ve bundan duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Girne Arkın Group Fest’in organizasyonunda çok büyük bir emek olduğunu ekleyen Şenkul, festivale emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Festival kapsamında birbirinden değerli sanatçılara yer verildiğini hatırlatan Şenkul, birçok yerel sanatçının da festival bünyesinde yer alacağının altını çizdi.

Festival kapsamında bir de sürpriz etkinliğin yer alabileceğine dikkat çeken Şenkul, bunun da kesinleşmesiyle festivale farklı bir soluk kazandırılabileceğinin altını çizdi.

-Onan: “Başlangıcından beri festivalin isim sponsoru olmaktan dolayı onur duyuyoruz.”

Arkın Group - Arkın Colony Hotel Genel Müdürü Alper Onan ise başlangıcından itibaren Girne Arkın Group Fest’e isim sponsoru olarak destek vermelerinden onur duyduklarını dile getirdi.

Festivlin bu yıl çok özel bir programla hazırlandığını söyleyen ve Girne Arkın Group Fest26’nın her yıl olduğu gibi başarı ile sonuçlanacağını kaydeden Onan, katkı koyan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

-Biletler satışta…

Girne Arkın Group Fest26 kapsamında düzenlenecek etkinlikler için biletler satışta. Bu yıl konser biletleri 900 TL, tiyatro biletleri ise 400 TL.

Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleşecek olan Hayko Cepkin ve Yaşlı Amca konserleri ile Duman ve Debublüman konser biletleri tek fiyat 900 TL olarak satılacak.

Online bilet satış noktaları www.adatickets.com, www.biletbiz.com, www.gakgit.com www.gisekibris.com www.kibrisbiletcim.com , www.tixcybilet.com olarak açıklandı.

-Sponsorlar

Girne Arkın Group Fest 26’nın bu yılki sponsorları Arkın Group (isim sponsoru), Girne Arkın Colony Hotel (konaklama sponsoru), Cypro Bus (Ulaşım Sponsoru), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Sponsoru), Telsim (İletişim Sponsoru) ve Kanal Sim (Medya Danışmanı) olarak açıklandı.

Festivallerle ilgili bugün Girne Colony Hotel’de düzenlenen basın toplantısına, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Piro, Burcu Karakaya, Haşim Yücel, Hakan Onurlu, Kani Çağla, Mete Ünal Girgen ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ile Kültür Sanat Danışmanı Serdar Tuksal katıldı. Ayrıca Arkın Group - Arkın Colony Hotel Genel Müdürü Alper Onan, Cypro Bus - Operasyon Müdürü Metin Ayhan Aşır, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Odabaşı, Telsim - Marka Strateji ve Dijital Pazarlama Müdürü Ongun Demir ile Kanal Sim Haber Müdürü Serkan Soyalan, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sarpsızoğlu, Geek Fest Organizatör Kurucu Ortağı Hasan Arkan katıldı.

-Konserler...

Festival kapsamında 28 Ağustos Cuma akşamı Girne Ozanköy'de Leman Sam konser verecek. Buray 4 Eylül Cuma akşamı, Fatma Turgut da 11 Eylül Cuma akşamı Girne Amfitiyatro'da sahne alacak. Aynı yerde yer alacak Sıla konseri ise 19 Eylül Cumartesi akşamı. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

25 Eylül Cuma akşamı saat 21.30'da Girne Batı Doğa Park'ta Hayko Cepkin konser verecek. Zeytin Festivali'nin 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak açılış konserini Yeni Türkü verecek. Konser Girne'de yar alacak. Duman ise 10 Ekim Cuma akşamı saat 21.30'da Girne Batı Doğa Parkı'nda sahne alacak.

Festivalin finali 11 Ekim Pazar akşamı 21.30'da Girne Batı Doğa Park'ta yer alacak Yıldız Tilbe konseriyle olacak.