Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Dut Deresi Kanal Projesi’nde çalışmaların adım adım ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

“Dut Deresi Kanal Projemiz adım adım ilerliyor.

Kanalın tamamlanan bölümlerinde, ihtiyaç duyulan noktalarda güvenliği sağlayacak panel çit ve korkuluk çalışmaları belediye ekiplerimiz tarafından eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Arazilerden kanala yağmur suyunun aktarılması için büz döşeme ve bağlantı çalışmalarımız ise devam ediyor.

Kentimiz için büyük önem taşıyan Dut Deresi Kanal Projemizi, bağlantıları ve güvenlik önlemleriyle birlikte bütünlüklü şekilde tamamlıyoruz. Altyapıda ihtiyaçları ertelemiyor, kentimizin her noktasında çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.”