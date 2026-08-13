Gazimağusa Belediyesi, Trafik Master Planı kapsamında araç trafiğinin düzenlenmesi ve yaya güvenliğinin güçlendirilmesi hedefiyle, farklı noktalarda belirlenen ihtiyaçlara yönelik kavşak, kaldırım, yol çizgileri ve park cepleri yapımı gibi çalışmalarını sürdüyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Trafik Komisyonu Başkanı Mine Karaca, trafik danışmanı Can Kara ve komisyon üyelerinin saha incelemeleri sonucunda belirlenen ihtiyaçlar, Trafik Master Planı çerçevesinde değerlendirilerek aşamalı biçimde uygulamaya alınıyor.

-Yapılan çalışmalar

Açıklamada, Üç Çakırlar Caddesi’nde yol güvenliğini artırmak amacıyla trafik düzenlemesi ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı, Altıok bölgesinde mevcut ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda trafik düzenlemesi yapılarak kavşağın yeniden tasarlandığı, DAÜ Kuzeydoğu Kavşağı’nda güvenli giriş ve çıkışların sağlanması amacıyla yol çizgilerinin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasında ayrıca, Harika Mahallesi İnanç Yolu’nda tanımsız yol bağlantılarının belirgin hale getirilerek beş yolun kesiştiği noktadaki geçiş önceliklerinin belirlendiğini, Sakarya bölgesi Savaş Sokak’ta uzun süredir yaşanan trafik ve park karmaşasını gidermeye yönelik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.

-Karaca: "Kentin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları sahada tespit ederek planlı biçimde çözüme kavuşturduk"

Trafik Komisyonu Başkanı Mine Karaca, kentin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları sahada tespit ederek planlı biçimde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Karaca, “Trafik Komisyonumuzun katılımcı bir anlayış ve ortak akılla aldığı kararları, Trafik Master Planımız doğrultusunda adım adım hayata geçiriyoruz. Tamamladığımız ve yapımı devam eden her düzenleme, daha güvenli, erişilebilir ve düzenli bir Gazimağusa hedefimizin önemli bir parçasıdır. Sürücülerin, yayaların ve kentte yaşayan herkesin günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Çalışmaların belirli bölgelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Karaca, kent genelindeki ihtiyaçların güvenlik, kullanım yoğunluğu ve öncelik sırasına göre değerlendirildiğini, yeni düzenlemelerin de program dahilinde hayata geçirileceğini kaydetti.