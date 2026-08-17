Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen Serdarlı 7’nci Babutsa Kültür ve Sanat Festivali, Mustafa Ceceli konseri, havai fişek gösterisi ve tombala çekilişiyle tamamlandı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu’nda gerçekleştirilen festivalin final gecesine Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, eşi Funda Kasım, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DJ Yusuf Coşkuner’in performansıyla başlayan gece, sponsor firmalara teşekkür plaketlerinin takdimi, Mustafa Ceceli konseri, havai fişek gösterisi ve tombala çekilişiyle tamamlandı. Festivalin final gecesinde iki özel gereksinimli birey de kendileri için oluşturulan özel alanda ağırlandı.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile belediye meclis üyeleri, gecenin sonunda Festivalin gerçekleştirilmesine destek veren Yusuf Coşkuner’e ve Mustafa Ceceli’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Kasım, festivalin her yıl daha güçlü bir şekilde bölge halkıyla buluşmasında sponsorların önemli katkısı bulunduğunu belirterek, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festivalin yalnızca üç günlük bir eğlence programından ibaret olmadığını vurgulayan Kasım, ortaya çıkan birliktelikte belediye çalışanlarından sanatçılara, sponsor firmalardan bölge halkına kadar çok geniş bir kesimin emeği bulunduğunu ifade etti.

Serdarlı’nın kültürünü, sosyal yaşamını ve bölgesel değerlerini ileriye taşımak için verilen her katkının kıymetli olduğunu belirten Kasım, bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Festivalin ruhunun kültür, sanat, dayanışma ve birliktelik üzerine kurulu olduğunu ve gerçekleştirdikleri her etkinliğin merkezinde bölge halkının bulunduğunu söyleyen Kasım, “Biz yaptığımız her çalışmayı bölgemiz için yapıyoruz. Kültürümüze, değerlerimize, sosyal yaşamımıza ve bölgemizin gelişimine her anlamda katkı koymaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın bir araya geldiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürle, sanatla ve müzikle buluştuğu organizasyonları daha da büyüteceğiz.” ifadelerini kullandı.