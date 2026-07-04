Yeniboğaziçi köyünde bu sabaha karşı saat 02.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Gazimağusa istikametinden Yeniboğaziçi yönüne seyreden Yusuf Gulle yönetimindeki pick-up araç, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kontrolden çıkan araç, önce Home Center Hediyelik Eşya Dükkânı'na çarptı, ardından Kargı Giyim Mağazası'nın duvarını ve vitrin camlarını kırarak iş yerinin içine girdi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.