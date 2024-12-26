Potada Geleneksel İskele Kupası 25-27 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Geleneksel İskele Kupası müsabakaları dün akşam oynanan yarı final maçlarıyla başladı.

İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan İskele Kupası’nın ilk maçında Çetinkaya ile Cortado Ada Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Çetinkaya takımı 80 – 69 kazanarak adını finale yazdırdı.

Günün ikinci maçında ise Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Spor karşı karşıya geldi. Gençler Birliği takımı maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı 67-54 kazanarak ikinci finalist olmayı başardı.

Çetinkaya ile L. Gençler Birliği 27 Aralık Cuma günü saat 20:00’de Şampiyonluk Maçı için sahaya çıkacaklar. Cortado Ada Spor ile Soyer Spor ise aynı gün saat 18:00’de 3.’lük maçı oynayacaklar.