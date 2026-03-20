İskele Belediyesi’nin 15’inci Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kültür ve Sanat Günleri kapsamında dün İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Nenemin Mutfağı etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, Kıbrıs’a özgü yemekler yapımı ve tadım stantları ziyaretçilerle buluşurken, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun konser ve dans gösterileri yer aldı.

Etkinliğin sonunda İskele Belediyesi Kültür ve Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Nenemin Mutfağı etkinliğine katkı koyan katılımcılara teşekkür etti.

Kültür ve Sanat Günleri, 24 Mart Salı günü, İskele AKM'de saat 19.00'da başlayacak Yabancı Ülkeler Gecesi ile devam edecek.

Kültür Sanat Günleri, 31 Mart’ta sona erecek.