Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’ya ilişkin ifadelerine “AP Başkanı'nın terörü övmesi açık bir skandal ve akıl tutulmasıdır.” sözleriyle tepki gösterdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet ve acıyla yer etmiş EOKA’ya ilişkin övgü dolu ifadelerine sert tepki gösterdi. Üstel, açıklamasında söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve tarihsel gerçekleri çarpıttığını vurguladı.

AP Başkanı'nın ifadelerini “skandal ve gerçeklerin çarpıtılması” olarak değerlendiren Üstel, “EOKA, 1950’li yıllarda Kıbrıs’ta faaliyet göstermiş; başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarla anılan silahlı bir örgüttür. Bu örgütün eylemleri, Kıbrıs Türk halkının hafızasında derin acılar ve travmalar bırakmıştır. Böylesi bir yapının ‘kahramanlık’ kavramı üzerinden yüceltilmesi; yaşanan acıları yok saymak, mağdurların hatırasını zedelemek ve şiddeti meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez olduğu kadar son derece tehlikelidir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlık iddiasını da zedelediğini kaydeden Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılar görmezden gelinirken bu tür ifadelerin kullanılması, Avrupa’nın kendi değerleriyle açık bir çelişki içindedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini büyük bedeller ödeyerek verdiğini vurgulayan Üstel, “Bu halk ne geçmişte boyun eğmiştir ne de bugün eğecektir. Hiç kimse Kıbrıs Türk tarihini yeniden yazmaya yeltenmesin.” ifadelerine yer verdi.

“Bugün bir kez daha açıkça görülmektedir ki, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” diyen Üstel, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün yanında durduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği yetkililerine de seslenen Üstel, “Terörü öven, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yok sayan hiçbir yaklaşım bizim açımızdan yok hükmündedir. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm ancak, tarihsel gerçeklerin idraki, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkündür.” dedi.