Rum yönetimi, 2013’teki ekonomik krizi aşmak için Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan (Troika) aldığı 6,3 milyar euroluk borcu geri ödemeye 2025’te başlıyor.

Alithia’nın haberine göre Maliye Bakanı Makis Keravnos 16, 17 ve 18 Aralık’ta oylamasının tamamlanması gereken 2025 bütçesiyle ilgili mecliste yaptığı konuşmada bütçenin, vergiler nedeniyle fazla vermesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

“Borcun, halen sırtında birçok yük bulunan yeni nesle bırakılmaması gerektiğini” söyleyen Keravnos, bütçe fazlası oluşturulması gereğinin: başka ülkelerin ekonomilerindeki dünya ekonomisini etkileyen olumsuz gelişmeler, kamu borcu, işsizlik ve cari hesap dengesi gibi dış riskler yanında batık krediler, Genel Sağlık Sigortası açıklarının sürekli kapatılması gereğinin kamu maliyesine yaptığı yük, Avrupa İstikrar Mekanizması gibi kreditörlerden alınan borçları gibi iç risklerden kaynaklandığına işaret etti.

Makis Keravnos, Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan aldıkları 6,3 milyar euroluk borcun geri ödemesinin 2025’te 350 milyon euro ile başlayacağını, 2026’da 1 milyar euro ödeneceğini ve bu borcun geri ödemesinin 2031’de tamamlanması gerektiğini söyledi.